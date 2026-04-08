Il ministro dell’Agricoltura arriverà domani, 9 aprile, a Policoro, in provincia di Matera, per partecipare a un evento promosso dalla Coldiretti. L’incontro si svolgerà in città e coinvolgerà rappresentanti del settore agricolo e alimentare. La visita si inserisce nel calendario delle attività ufficiali del ministro, che si concentrerà sulla promozione delle produzioni italiane.

Il ministro Francesco Lollobrigida arriverà domani, 9 aprile, a Policoro, in provincia di Matera, per partecipare a un evento organizzato dalla Coldiretti. L’appuntamento vedrà la presenza di migliaia di agricoltori riuniti al Palaercole a partire dalle ore 9.30. L’incontro nasce dall’esigenza di denunciare come le tensioni geopolitiche stiano spingendo verso l’alto i costi di produzione. A questo si aggiungono le difficoltà legate all’instabilità climatica, caratterizzata da siccità e maltempo, e le problematiche legate al codice doganale che danneggiano i prodotti italiani. La difesa della sovranità alimentare tra Europa e territorio. L’evento sarà un momento di analisi sui pericoli che pesano sulla dieta mediterranea e sull’indipendenza alimentare del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lollobrigida a Policoro: il piano per salvare il Made in Italy

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Coldiretti a Policoro con il Ministro LollobrigidaCi sarà anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, domani a Policoro (Matera), all’iniziativa organizzata dalla Coldiretti, assieme a migliaia di ... lasiritide.it

Coldiretti a Policoro: migliaia di agricoltori calabresi a difesa del Made in ItalyDomani a Policoro migliaia di agricoltori dalla Calabria. Presenti il Ministro Lollobrigida e il Presidente Prandini. Focus su crisi energetica, clima e sovranità alimentare. cosenzapost.it