L’Intelligenza Artigiana guida il nuovo Made in Italy

L’Intelligenza Artigiana rappresenta un valore fondamentale nel panorama del Made in Italy. In un’epoca di rapide trasformazioni, il settore artigianale si distingue per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo intatta l’autenticità delle proprie produzioni. Questo approccio sostenibile e di qualità contribuisce a rafforzare l’eccellenza italiana nel mondo, dimostrando che l’artigianato può evolversi senza perdere la propria identità.

Da tempo il settore dell'artigianato viene dipinto come un mondo destinato a scomparire sotto la spinta della globalizzazione e delle nuove tecnologie. Tuttavia i dati e le dinamiche più recenti raccontano però una realtà ben diversa: l'artigianato italiano continua a occupare una posizione.

Boom di presenze all'open day del Regina Margherita: curiosità per la radio, l'intelligenza artificiale e il nuovo Liceo Made in ItalyUn grande riscontro di pubblico all’open day del Regina Margherita di Salerno, con entusiasmo e curiosità verso radio, intelligenza artificiale e il nuovo Liceo Made in Italy.

