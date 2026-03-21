Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un elenco con i prezzi dei carburanti praticati dai distributori in Puglia. Sul sito ufficiale è possibile consultare lo schema dettagliato e verificare i costi applicati in ogni distributore della regione, così come in tutta Italia. La lista viene aggiornata regolarmente per consentire ai consumatori di conoscere i prezzi attuali.