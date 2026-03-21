Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un elenco con i prezzi dei carburanti praticati dai distributori in Puglia. Sul sito ufficiale è possibile consultare lo schema dettagliato e verificare i costi applicati in ogni distributore della regione, così come in tutta Italia. La lista viene aggiornata regolarmente per consentire ai consumatori di conoscere i prezzi attuali.
Al link di seguito lo schema per la verifica dei prezzi applicati dai distributori pugliesi, è possibile peraltro la verifica per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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