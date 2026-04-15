Ma la sinistra non difese Ratzinger lo scontro Papa-Trump e Lino il maialino | quindi oggi…

In Ungheria, il responsabile dei media pubblici ha annunciato l’intenzione di ridurre i finanziamenti, accusando le emittenti di favorire la voce del governo. Nel frattempo, nel dibattito pubblico, non si sono schierate a difesa di un ex pontefice, e si sono verificati scontri tra esponenti politici e figure di spicco. Altre notizie riguardano un confronto tra il presidente di un’associazione e il leader dell’opposizione, così come un episodio che riguarda un animale di nome Lino.

- Vi tocca una versione leggermente ridotta, che qui l’erede dorme una notte no e l’altra neppure. - Peter Magyar ha annunciato di voler chiudere i rubinetti dei media pubblici ungheresi, accusati di essere cassa di risonanza di Viktor Orbán. "Dopo la formazione del governo Tisza sospenderemo i servizi di notizie dei media pubblici, finché non verrà ripristinato il loro carattere di servizio pubblico”, ha spiegato. Ora: sicuramente la televisione pubblica ungherese non sarà stata la CNN per obiettività delle notizie, ma provate a immaginare se in Italia un premier eletto dicesse di voler tagliare i finanziamenti alla Rai perché nell’ultimo quinquennio è stata troppo schiacciata su uno o sull’altro partito di governo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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