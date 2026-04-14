Trump e Papa Leone cosa c' è dietro lo scontro? Al Conclave i primi avvertimentima Prevost non si è allineato

Durante il conclave sono stati notati segnali di tensione tra il presidente e il Papa Leone XIV, segnali che hanno anticipato un confronto diretto. Nei giorni successivi, il rapporto tra i due è rimasto caratterizzato da divergenze evidenti, senza che si sia verificato un tentativo di avvicinamento. Prevost, una figura chiave in questo contesto, si è mantenuto distante dalle posizioni del Papa, senza aderire alle sue linee di pensiero.

Lo scontro senza precedenti tra il presidente Trump e Leone XIV ha una genesi precisa, che va ricercata già nei giorni del conclave. Nel maggio scorso, prima dell’elezione del cardinale americano Robert Prevost, Trump aveva pubblicato sui social un’immagine insolita e provocatoria, generata dall’intelligenza artificiale: lo ritraeva con una tiara, vestito da Papa, con un dito alzato — tutt’altro che benedicente — e il volto corrucciato. Un’immagine che evocava quasi la figura dello Zio Sam dei manifesti di arruolamento, come a voler lanciare un avvertimento. In Vaticano fu liquidata come una battuta di cattivo gusto, sorprendente soprattutto da parte di un leader politico di primo piano.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump e Papa Leone, cosa c'è dietro lo scontro? Al Conclave i primi avvertimenti,ma Prevost non si è "allineato"

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Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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Agenzia Vista. 2001 DC · Contaminazione. Trump contro Papa Leone su Truth: È un debole e pessimo in politica estera - facebook.com facebook

Piena solidarietà a Papa Leone. Una grande testimonianza cristiana, un grande coraggio nella chiarezza delle parole. Più di tanti esponenti politici che hanno dimostrato di non averne. "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no" (Vangelo secondo Matteo) x.com