Harry Styles annuncia il suo nuovo tour l’Italia è assente e scoppia la polemica

Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour, che non prevede tappe in Italia. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, generando discussioni sulla scelta dell’artista e sulle possibili ragioni di questa assenza. In questo articolo analizzeremo i dettagli dell’annuncio e le implicazioni per il pubblico italiano.

A distanza di anni dall’ultima tournée, poche ore fa Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour mondiale. Tra le date però è assente l’Italia e in rete esplode la polemica. Il ritorno di Harry Styles si apre con una polemica. Come è ormai noto, il prossimo 6 marzo il cantante rilascerà il suo prossimo album di inediti, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, già attesissimo da tutti i fan. Proprio oggi intanto, su tutte le piattaforme digitali, è stato rilasciato il primo singolo estratto dal disco, Aperture, che sta già facendo discutere il web e sta dividendo gli utenti di tutto il mondo. Nelle ultime ore, come se non bastasse, l’ex membro degli One Direction ha annunciato le date del suo nuovo tour mondiale, che inizierà ufficialmente a maggio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Harry Styles in Rome, Italy - August 27, 2025

