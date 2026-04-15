Lutto per Bruno Giordano è morta la moglie Susanna | il cordoglio di Lazio e Napoli

L'ex calciatore Bruno Giordano ha annunciato la scomparsa della moglie Susanna. La notizia è stata diffusa recentemente e ha suscitato il cordoglio delle tifoserie di Lazio e Napoli, squadre con cui l’ex attaccante ha avuto un passato importante. La scomparsa è avvenuta in circostanze non specificate, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e tra coloro che la conoscevano.