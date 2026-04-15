Lutto per Bruno Giordano è morta la moglie Susanna | il cordoglio di Lazio e Napoli
L'ex calciatore Bruno Giordano ha annunciato la scomparsa della moglie Susanna. La notizia è stata diffusa recentemente e ha suscitato il cordoglio delle tifoserie di Lazio e Napoli, squadre con cui l’ex attaccante ha avuto un passato importante. La scomparsa è avvenuta in circostanze non specificate, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e tra coloro che la conoscevano.
Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna: ad annunciarne la scomparsa è stato l'ex attaccante di Lazio e Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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