Lutto per l' ex Napoli Bruno Giordano | è morta la moglie Susanna

L'ex calciatore Bruno Giordano ha annunciato la scomparsa della moglie, Susanna. La notizia è stata resa nota attraverso i social media dell’ex giocatore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La morte di Susanna rappresenta un momento difficile per Giordano, che ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà. La famiglia si prepara ora a gestire il dolore per questa perdita improvvisa.

Un grave lutto ha colpito l'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano. Purtroppo è morta la moglie Susanna. A dare l'annuncio è stato lo stesso Giordano attraverso la sua pagina Instagram."Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri.🔗 Leggi su Napolitoday.it Gravissimo lutto per l’ex calciatore: è morta la moglieUn lutto colpisce il mondo del calcio italiano e, in particolare, una delle sue figure più amate. Leggi anche: Lutto per Massimo Caputi: morta la moglie Roberta Sciubba