Lutto per Bruno Giordano è morta la moglie Susanna

Lutto per Bruno Giordano, ex calciatore di Lazio e Napoli. Oggi, martedì 14 aprile, è stata comunicata la morte della moglie Susanna. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa Adnkronos. La famiglia si trova a dover affrontare questo momento difficile. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla causa del decesso o su eventuali cerimonie funebri.

(Adnkronos) – Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì 14 aprile, l'ex attaccante di Lazio e Napoli ha annunciato la morte della moglie Susanna con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori". "Ringraziamo tutti per la vostra affettuosa vicinanza", ha scritto Giordano, firmando il messaggio anche da parte di Marco e Rocco, i figli avuti con Susanna, "per chi volesse darle l'ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11 alla chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, Roma". La Lazio ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui propri canali ufficiali: "La S.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Lutto per l'ex Napoli Bruno Giordano: è morta la moglie Susanna Gravissimo lutto per l’ex calciatore: è morta la moglieUn lutto colpisce il mondo del calcio italiano e, in particolare, una delle sue figure più amate.