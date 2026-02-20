Lupo e la cura delle ferite generazionali | esce l’album Cerotti

Il cantautore romano Lupo ha lanciato il suo primo album, Cerotti, il 20 febbraio, disponibile su tutte le piattaforme digitali. La sua musica riflette le ferite delle generazioni passate, affrontando temi di crescita e di relazioni difficili. L’album contiene brani che parlano di esperienze personali e di ricordi condivisi, con sonorità semplici e immediate. Lupo ha scelto di raccontare le sue emozioni più profonde attraverso canzoni che cercano di curare le ferite di chi ascolta. La pubblicazione segna un passo importante nella sua carriera artistica.

Cosa: Il debutto discografico del cantautore romano Lupo con l'album Cerotti. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 febbraio. Perché: Un ritratto sincero e onesto dei ventenni di oggi, sospesi tra ansie e desiderio di autenticità. Il panorama musicale italiano si arricchisce di una voce nuova, capace di graffiare con delicatezza e di raccontare, senza filtri, la complessa realtà dei "ventenni di oggi". Lupo De Matteo, in arte semplicemente Lupo, romano classe 2001, pubblica il suo primo album ufficiale, dal titolo emblematico Cerotti. Il disco, prodotto da Sins Records e distribuito da Imusician, arriva dopo il fortunato percorso dell'EP Scarabocchi e conferma la crescita di un artista che ha saputo fare dell'introspezione e della sincerità il proprio marchio di fabbrica.

