Luni una marcia di comunità | gli studenti camminano contro la violenza

Lunedì, gli studenti di Castelnuovo Luni si sono riuniti per una marcia collettiva contro la violenza, in un corteo che ha coinvolto diverse scuole del territorio. Il percorso si è svolto nel centro cittadino, attirando numerosi partecipanti tra cittadini e autorità locali. La marcia è stata organizzata per ricordare Giacomo Bongiorni e sensibilizzare la comunità sui temi della sicurezza e del rispetto reciproco.

La comunità di Castelnuovo Luni si prepara a un momento di forte partecipazione civile questo mercoledì 15 aprile, con una camminata collettiva dedicata alla memoria di Giacomo Bongiorni. Il percorso di riflessione contro la violenza inizierà alle ore 10:00 presso la scuola secondaria di primo grado C. R. Ceccardi, lo stesso luogo dove il figlio undicenne della vittima ha assistito all’aggressione avvenuta a Massa, per poi concludersi con un momento di raccordo presso la chiesa di Caffaggiola. Il legame profondo tra la tragedia e il territorio di Luni. L’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo Castelnuovo Luni Ortonovo non rappresenta solo una manifestazione di lutto, ma un tentativo strutturato della scuola di trasformare un dolore lacerante in un impegno concreto verso la cultura del rispetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luni, una marcia di comunità: gli studenti camminano contro la violenza Leggi anche: VIDEO | "C'è una comunità consapevole che rifiuta la guerra". Gli aretini alla Marcia per la pace Un murale contro la violenza sulle donne. Impegno degli studenti per una cultura di paceFOLIGNO - "Dietro una donna libera c’è un mondo che ha scelto il rispetto", oppure "Ama, non ferire, proteggi, non dominare".