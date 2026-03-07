Un murale contro la violenza sulle donne Impegno degli studenti per una cultura di pace

A Foligno è stato realizzato un murale dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, con frasi che invitano al rispetto e alla protezione. Gli studenti hanno partecipato all’iniziativa, creando un’opera che trasmette messaggi di solidarietà e consapevolezza. Le scritte, visibili in città, vogliono sensibilizzare la comunità sull’importanza di un atteggiamento rispettoso nei confronti delle donne.

FOLIGNO - "Dietro una donna libera c'è un mondo che ha scelto il rispetto", oppure "Ama, non ferire, proteggi, non dominare". Parole nette, ferme, che scorrono con un profondo messaggio civile nel Murale che dice no alla violenza di genere e che sta prendendo di giorno in giorno forma in viale Marconi. A realizzarlo, pennelli alla mano, studenti e studentesse di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Foligno, già all'opera, sotto gli occhi di curiosi e passanti, in vista dell' 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Alle spalle mesi di impegno insieme, nelle aule, per confrontarsi, ricercare, lavorare a una progettazione condivisa.