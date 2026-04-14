Dove vedere in tv Luneburg-Piacenza CEV Cup 2026 | orario finale d’andata programma streaming

Mercoledì 15 aprile alle ore 19.00 si svolgerà la partita tra Luneburg e Piacenza, finale d’andata della CEV Cup di volley maschile. La gara si terrà in Germania e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e in streaming. La CEV Cup è la seconda competizione europea più importante dopo la Champions League.

Mercoledì 15 aprile (ore 19.00) si giocherà Luneburg-Piacenza, finale d’andata della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League. Dopo essere stati sconfitti da Perugia nelle tre partite della semifinale scudetto e avere così chiuso il proprio cammino in campionato, i Lupi porranno tutte le loro attenzioni su questo obiettivo continentale e partiranno con tutti i favori del pronostico nella tana della formazione tedesca. I biancorossi faranno visita alla LKH Arena per il primo atto del doppio confronto che mette in palio il trofeo: l’obiettivo è quello di vincere la partita per mettere in discesa il ritorno prevista settimana prossima di fronte al proprio pubblico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Luneburg-Piacenza, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Chieri-Galatasaray Istanbul, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Galatasaray Istanbul-Chieri, CEV Cup 2026: orario finale di ritorno, programma, streaming Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Luneburg-Piacenza, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | DAZN IT; Prevendita dei biglietti per la Finale di Coppa Cev con Luneburg di mercoledì 22 aprile; Watch Svg Luneburg v Piacenza Live Stream Online | DAZN IT. https://www. ivolleymagazine.it/2026/04/02/pallavolo-cevm- piacenza-vince-a-lubiana-e-va-in-finale-contro-i- tedeschi-del-luneburg/ facebook Finale europea storica per Piacenza In finale sarà doppio confronto col Luneburg #CevCup x.com