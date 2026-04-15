Luna park infiltrazione a La Cassa | 28 indagati per falsi e bustarelle

La Procura di Torino ha chiuso l'inchiesta su un sistema di corruzione legato alle certificazioni dei luna park nella zona di La Cassa. Sono 28 le persone indagate, tra cui il comandante della polizia municipale locale e diversi giostrai. Le accuse principali riguardano falsi e bustarelle, e le indagini hanno portato alla luce un presunto coinvolgimento di vari soggetti nel tentativo di ottenere certificazioni irregolari.

La Procura di Torino ha ufficialmente concluso le indagini riguardanti un sistema di corruzione legato alle certificazioni dei luna park, coinvolgendo il comandante della polizia municipale di La Cassa, Claudio Asioli, e altre 27 persone tra cui diversi giostrai. Le accuse mosse dal sostituto procuratore Davide Pretti riguardano reati di falso ideologico e corruzione, in un filone investigativo che ha messo in luce come somme di denaro fino a 800 euro venissero consegnate per ottenere documenti di conformità tecnica non veritieri. Il percorso giudiziario che ha portato alla chiusura del fascicolo nasce da sospetti emersi già nel 2019, quando i carabinieri effettuarono delle perquisizioni presso il comando della polizia locale di La Cassa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luna park, infiltrazione a La Cassa: 28 indagati per falsi e bustarelle Notizie correlate Giostrai furbetti e vigile che ottiene bustarelle fino a 800 euro: chiusa l’inchiesta sulla corruzione per i luna park a Torino (28 indagati)Avrebbe ottenuto bustarelle fino a 800 euro l’una, in cambio di false certificazioni per le giostre dei luna park non solo piemontesi. Leggi anche: Campania Love Park: il luna park gratuito di San Valentino, un giorno da non perdere!