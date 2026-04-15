L’ultimo saluto a don Silvio Il sacerdote centenario che dedicò tutto a Vimercate

Vimercate si congeda da don Silvio, sacerdote che ha dedicato la vita alla comunità locale. Centenario, ha trascorso molti anni al servizio della parrocchia, diventando un punto di riferimento per i fedeli di diverse età. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città, che ricorda con affetto e riconoscenza il suo impegno e la sua presenza costante nel tempo.

Vimercate perde una delle sue figure più amate, il sacerdote che ha saputo attraversare i decenni diventando un punto di riferimento per generazioni diverse. Ieri, la città ha salutato per l’ultima volta don Silvio Villa, a pochi mesi dal traguardo dei 101 anni. La comunità ha reso omaggio con profonda commozione non solo all’uomo di Chiesa, ma all’educatore, una presenza costante nella vita quotidiana di tante famiglie. Dal 2020 viveva al San Giuseppe, la casa di riposo di Ruginello, dove ha trascorso gli ultimi anni mantenendo saldo il legame con la fede e con le persone. Nato nel 1925 a Sesto San Giovanni, la sua vocazione era maturata giovanissimo, mentre lavorava alla Marelli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a don Silvio. Il sacerdote centenario che dedicò tutto a Vimercate L’ultimo saluto a Silvio Canelli. Il dolore di Fava e di tutto il PsiNon si fermano le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa di Silvio Canelli, sindaco di Cento dal 1988 al 1993 e presidente della Benedetto XIV... Frosinone, l’ultimo saluto dei Vigili del Fuoco a Silvio MalatestaCommozione in caserma per il Capo Squadra Esperto scomparso a gennaio: le ceneri accolte con il picchetto d’onore nel rispetto delle sue ultime...