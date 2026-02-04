Frosinone l’ultimo saluto dei Vigili del Fuoco a Silvio Malatesta

Un corteo silenzioso e pieno di emozione si è svolto questa mattina a Frosinone per salutare Silvio Malatesta, il capo squadra dei Vigili del Fuoco scomparso lo scorso 11 gennaio a Milano. La comunità e i colleghi si sono stretti intorno alla famiglia, ricordando con affetto l’uomo che per anni ha dedicato la vita a salvare gli altri. In strada, i colleghi hanno reso omaggio a Malatesta con un minuto di silenzio, mentre le sirene delle auto di servizio hanno riempito

Commozione in caserma per il Capo Squadra Esperto scomparso a gennaio: le ceneri accolte con il picchetto d’onore nel rispetto delle sue ultime volontà Un momento di profonda commozione ha unito il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone nel ricordo del Capo Squadra Esperto Silvio Malatesta, scomparso lo scorso 11 gennaio a Milano dopo una lunga malattia. Le ceneri di Silvio sono state accolte dal picchetto d’onore e a seguire c’è stato un momento di raccoglimento in presenza del Comandante Muscinesi e di numerosi colleghi giunti da tutte le sedi del Comando. Il momento di cordoglio di oggi ha sancito il legame indissolubile tra Silvio e la "sua" caserma, dove il suo ricordo continuerà a vivere come esempio per tutti i colleghi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Oggi Tolentino si ferma per un arrivederci speciale: dopo quasi quattro decenni di dedizione, il capo distaccamento Elvio Tedeschi si congeda dal servizio.

È venuto a mancare Silvio Malatesta, vigile del fuoco che ha dedicato la propria vita al soccorso e alla tutela della comunità.

