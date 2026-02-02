L’ultimo saluto a Silvio Canelli Il dolore di Fava e di tutto il Psi

Le manifestazioni di cordoglio per Silvio Canelli non si fermano. Il sindaco di Cento dal 1988 al 1993 è scomparso e il dolore si fa sentire tra amici e cittadini. Fava e il Psi ricordano con affetto il loro ex primo cittadino. La città si stringe intorno alla famiglia e alle persone che lo hanno conosciuto.

Non si fermano le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa di Silvio Canelli, sindaco di Cento dal 1988 al 1993 e presidente della Benedetto XIV e successivamente della Centese. Una persona a tutto tondo, molto attento alla sua comunità, che oggi tanti vorranno salutare alle 15 al Santuario della Rocca, il tam tam sui social è cominciato già ieri, per radunare il maggior numero di persone possibili per salutare l'ex primo cittadino guerciniano come si addice a una persona che ha lasciato il segno nei ricordi di tanti. Ieri, tra le tante testimonianze ricevute, registriamo quella del Partito Socialista, in cui l'ex sindaco militava.

