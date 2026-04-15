L' ultimo saluto a Carlo Monguzzi alla chiesa di Precotto fuori la banda degli ottoni e le bandiere della Palestina

Nella chiesa di Precotto si è tenuto l'ultimo saluto a Carlo Monguzzi, con una folla che ha riempito il sagrato di San Michele Arcangelo. Fuori dall'edificio, sono state allestite una banda di ottoni e sono state esposte bandiere della Palestina. Molti presenti, impossibilitati a entrare, hanno atteso all'esterno, mentre all'interno si svolgeva la cerimonia funebre.

Sul sagrato di San Michele Arcangelo, gremito da coloro che non son riusciti a entrare in chiesa, alcuni portano bandiere della Palestina e cartelli con fotografie che ritraggono Monguzzi nelle tante manifestazioni che lo hanno visto in prima fila per le battaglie politiche, sociali e ambientaliste sul territorio. Presente il sindaco Giuseppe Sala, in fascia tricolore, e tanti esponenti di destra e sinistra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'ultimo saluto a Carlo Monguzzi alla chiesa di Precotto, fuori la banda degli ottoni e le bandiere della Palestina Notizie correlate Carlo Monguzzi, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele ArcangeloMilano, 15 aprile 2026 – La Banda degli Ottoni ha accolto il feretro di Carlo Monguzzi davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, a Precotto, dove... Leggi anche: Addio Carlo Monguzzi. L’ultimo saluto al compagno ambientalista Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo abbraccio; Domani i funerali di Carlo Monguzzi, ci sarà anche il sindaco Sala; Carlo Monguzzi, domani i funerali: ci sarà anche il sindaco Sala; Carlo Monguzzi, funerali a Precotto. Carlo Monguzzi, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele ArcangeloAlla cerimonia funebre sta partecipando anche il sindaco Giuseppe Sala, in fascia tricolore. Molti anche i colleghi ed estimatori dello dello storico esponente dei Verdi morto dopo una breve malattia ... ilgiorno.it L'ultimo saluto a Carlo Monguzzi, in centinaia al funerale: la commemorazione dopo la cerimonia e la proposta per il FamedioCentinaia tra amici, parenti e colleghi del Consigliere comunale si sono ritrovati oggi nella chiesa di Precotto ... milanotoday.it Di @massimiliano_melley @giampaolomannu | Si sono tenuti oggi i funerali di Carlo Monguzzi, Consigliere comunale di Milano scomparso lunedì mattina. Alla cerimonia migliaia di persone e personalità di spicco delle istituzioni. All’uscita dalla chiesa il fer facebook Mirabelli: mancheranno l'intelligenza, l'ironia e le provocazioni di Carlo Monguzzi x.com