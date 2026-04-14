È morto Carlo Monguzzi, figura nota nel campo ambientale. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e agli ambienti con cui collaborava da anni. Monguzzi si è dedicato attivamente alla difesa dell’ambiente e ha partecipato a numerose iniziative pubbliche. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i sostenitori delle sue battaglie. Le esequie si terranno nei prossimi giorni in un luogo ancora da definire.

MILANO Una figura storica. Ecco una frase un po’ abusata, si dice così quando si vuole salutare per l’ultima volta un personaggio pubblico che per tutta la vita si è dedicato . MILANO Una figura storica. Ecco una frase un po’ abusata, si dice così quando si vuole salutare per l’ultima volta un personaggio pubblico che per tutta la vita si è dedicato . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Addio Carlo Monguzzi. L’ultimo saluto al compagno ambientalista

Carlo Monguzzi è morto: addio allo storico politico e ambientalista milaneseMilano, 13 aprile 2026 – Una vita vissuta nel segno dell’impegno pubblico, puntando su specifiche battaglie portate avanti in Comune con grande...

Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.

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Addio Carlo. Per Milano sei stato e sarai sempre un cuore limpido e sincero. Carlo Monguzzi - facebook.com facebook

È morto Carlo Monguzzi, addio allo storico ambientalista di Milano: dalle battaglie per la differenziata a San Siro e Palestina. Il sindaco Sala: "Se ne è andato un lottatore. Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno" x.com