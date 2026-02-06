Il governo spagnolo ha annunciato l’intenzione di concedere un giorno di permesso retribuito a chi accompagna un malato a fare l’eutanasia. La proposta ha scatenato l’ira del Partito popolare, che la considera una misura senza senso. La decisione ha già suscitato molte polemiche e solleva dubbi sulla praticabilità e il rispetto delle norme.

Ultima ideona di Sánchez è una vera e propria follia. Il governo spagnolo vuole introdurre un giorno di permesso retribuito per chi accompagna il malato a praticare l’eutanasia. Si è così tirato dietro l’ira della destra m anche delle aziende. Il premier spagnolo travolto dagli scandali e da una crisi occupazionale che a gennaio ha toccato il minimo da 18 anni ha tirato fuori dal cilindro una trovata controversa. Tanti sono i fronti dai quali l’icona della sinistra nostrana tenta di distogliere l’attenzione: dai disastri ferroviari e dall’immobilismo dell’esecutivo. L’idea pertanto è quella di estendere il congedo per lutto dagli attuali due (massimo quattro) giorni, a dieci giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultima follia di Sanchez: permessi retribuiti per portare i malati a praticare l’eutanasia. L’ira del Partito popolare

