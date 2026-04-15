Lukaku in vendita | non giocherà più nel Napoli

Romelu Lukaku non farà più parte del Napoli. L’attaccante, nato nel 1993 ad Anversa, non giocherà più con la squadra partenopea, segnando così la fine del suo periodo in Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il suo trasferimento si conclude con questa stagione. La sua avventura nel campionato italiano si ferma qui, lasciando spazio a nuovi sviluppi per il calciatore e il club.

2026-04-14 15:13:00 Calcio italiano: LIl passo di Romelu Lukaku (Anversa, 1993) di Napoli giunge al termine. L’ex di Chelsea effettuato l’accesso 2024 in cambio di 30 milioni di euro si è scoperto traccia così che i partenopei ‘Riconquisteranno’ lo ‘Scudetto’ la scorsa stagione: ha segnato 14 gol e distribuito 10 assist nel 36 partite Di Serie A quello contestato Questo corso, tuttavia, è caduto in disgrazia. Il suo ricorrente disagio muscolare lo ha portato ad esserlo 176 giorni fuori e 31 partite mancanti. Ha appena contestato sette partite (64?). e ha segnato un gol. Il dramma di Lukaku: due gol annullati, diversi errori e il ricordo del Qatar o della finale di Champions League La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata durante la pausa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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LUKAKU, chi si rivede: bel gesto per PSV NAPOLI

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