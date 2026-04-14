Lukaku fuori rosa e in vendita | il piano del Napoli

Romelu Lukaku non si trova più in squadra e si trova attualmente in Belgio. La società ha deciso di mettere il giocatore fuori rosa e di venderlo. La sua assenza ha attirato l'attenzione, mentre il club ha avviato le procedure per una possibile cessione. La situazione si è sviluppata in modo ufficiale nelle ultime settimane, senza dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai segnato. Il centravanti belga, ancora fermo in Belgio, è destinato a rientrare a Napoli il prossimo 20 aprile. Ma il suo ritorno, secondo Repubblica, non coinciderà con un reinserimento nel gruppo. L’orientamento del club sarebbe infatti molto netto. Lukaku verrebbe messo fuori rosa fino al termine della stagione. Una scelta che segnerebbe in modo definitivo la rottura maturata nelle ultime settimane e che aprirebbe poi alla fase successiva, quella legata al mercato estivo. L’idea del Napoli sarebbe chiara anche su questo fronte. Il club proverà a cedere l’attaccante con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto, cercando così di chiudere la vicenda già nella prossima finestra di mercato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku fuori rosa e in vendita: il piano del Napoli Leggi anche: Caso Lukaku, ultimatum del Napoli: “Fuori rosa” Leggi anche: Il comunicato ufficiale del Napoli su Lukaku: rischio fuori rosa e i retroscena sul fisioterapista belga Maesschalck LUKAKU, chi si rivede: bel gesto per PSV NAPOLI Il #Napoli adotterà una linea dura nei confronti di Romelu #Lukaku. L'attaccante belga sarà messo fuori rosa dalla società azzurra. - facebook.com facebook I giocatori del Napoli non chiudono la porta a Romelu Lukaku. L'attaccante è di fatto fuori rosa dopo l'assenza ingiustificata in allenamento durante la sosta nazionali. Spinazzola, però, continua ad aspettarlo: «So quanto ha sofferto» E anche Politano è d'acc x.com