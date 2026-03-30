Napoli De Bruyne è l' uomo in più nel rush finale Lukaku è un rebus Anguissa migliora

Da gazzetta.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di calcio, l'ultimo scorcio vede Kevin De Bruyne protagonista con prestazioni decisive, assumendo il ruolo di leader nel reparto offensivo della sua squadra. Lukaku continua a essere un punto interrogativo, mentre Anguissa mostra segnali di miglioramento. La squadra si avvicina alla fase conclusiva con il giocatore belga in evidenza, contribuendo alla corsa per un piazzamento in Champions League o per l'inseguimento della vetta.

Ci vorrà un navigatore satellitare per orientarsi nel salotto buono di Kevin De Bruyne: e in quel percorso dolcemente abbagliante, val la pena di perdersi. C’è una Champions League e poi collegate la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club; ci sono sei Premier League, e cinque coppe di Lega inglesi, tre Community Shield e due coppe d’Inghilterra; ma per non negarsi nulla, c’è un titolo in Belgio, con Coppa e Supercoppa; e pure una Coppa e una Supercoppa in Germania con il Wolfsburg e infine, storia recentissima, la Supercoppa Italiana alla quale non ha partecipato ma che rientra in gioielleria. Vincere aiuta a rivincere e in questo Napoli che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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