Romelu Lukaku continuerà ad allenarsi con il gruppo del Napoli almeno fino a lunedì, quando dovrebbe essere valutato nuovamente dal medico. La sua ripresa si è ancora una volta rimandata, lasciando in sospeso le possibilità di un suo impiego in breve tempo. La società ha comunicato che il calciatore non sarà disponibile nelle prossime partite e che la decisione definitiva sulla sua presenza verrà presa a inizio settimana.

Il ritorno di Romelu Lukaku resta un rebus. E, con il passare dei giorni, la prospettiva di rivederlo in campo con il Napoli entro la fine della stagione sembra sempre più debole. A fare il punto è Il Mattino, che segnala un nuovo possibile appuntamento per lunedì, all’inizio della settimana che porterà alla sfida contro la Cremonese. Non sarebbe però la prima data indicata per il rientro del centravanti belga a Castel Volturno. Anche in passato erano stati ipotizzati tempi simili, poi puntualmente slittati. Per questo il clima attorno alla vicenda resta molto cauto. Il club, infatti, ha scelto di non alimentare ulteriormente il caso e di mantenere il massimo riserbo, evitando nuove esposizioni pubbliche su una situazione già abbastanza delicata.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, il rientro slitta ancora: il Napoli aspetta lunedì

Lukaku-Napoli, il belga non è rientrato a Castel Volturno: il club è irritato | Serie A

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