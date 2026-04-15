Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono una coppia nota per la loro riservatezza. Recentemente si è diffusa la notizia che la donna sarebbe incinta per la terza volta. La coppia, spesso al centro dell’attenzione per la loro notorietà, mantiene un basso profilo sulla vita privata. Nessun dettaglio ufficiale è stato confermato, ma le indiscrezioni circolano con insistenza nel gossip di cronaca rosa.

Sono belli, famosi ma molto riservati. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono una coppia ormai da anni ma hanno preferito sempre battere la strada della riservatezza ma adesso, quel nucleo familiare così solido e lontano dalle ostentazioni si prepara a vivere una nuova gioia: secondo le ultime indiscrezioni, la famiglia sarebbe in procinto di allargarsi ulteriormente con l’arrivo del terzo figlio. Luigi Berlusconi, la moglie Federica Fumagalli di nuovo incinta. La notizia è stata lanciata dal settimanale Chi, che nel suo ultimo numero conferma la dolce attesa della coppia. Secondo quanto riportato dal settimanale, la gravidanza sarebbe stata tenuta riservata per diversi mesi, condivisa inizialmente solo con la cerchia ristretta degli affetti più cari.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luigi Berlusconi, la moglie Federica Fumagalli incinta per la terza volta: l’indiscrezione

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