Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi, è in attesa del loro terzo figlio. La coppia è stata fotografata al parco Sempione di Milano durante una passeggiata. La notizia della gravidanza è stata confermata da alcune immagini pubblicate sui social media. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul momento o sui piani della famiglia.

Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi, è incinta del terzo figlio: Chi li ha immortalati al parco Sempione di Milano Chirivela cheLuigi Berlusconi, ultimogenito diSilvio Berlusconi, si prepara a diventare per la terza volta papà. Sua moglie,Federica Fumagalli, sarebbe incinta. A testimoniarlo sia le foto pubblicate sul settimanale – sebbene il pancino sia poco visibile- sia alcuni amici in comune a cui la ragazza avrebbe confessato di essere nuovamente in dolce attesa. La coppia è stata immortalata a parco Sempione mentre porta il secondogenito a fare una passeggiata. I bambini hanno 4 e 5 anni e si chiamanoTommaso FabioeEmanuele Silvio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Luigi Berlusconi papà tris: Federica è incinta

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