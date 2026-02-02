Samira Lui ha annunciato di voler costruire una famiglia con Luigi, che considera l’uomo della sua vita. La coppia ha condiviso il progetto di un futuro insieme, lasciando trasparire la volontà di stabilità e affetto.

Ospite a Verissimo, Samira Lui ha parlato del fidanzato Luigi, al quale è ormai legata da otto anni. La showgirl ha anche commentato le voci in merito alle possibili nozze. Ieri pomeriggio ad arrivare ospite a Verissimo è stata Samira Lui. La showgirl, che al momento è una delle protagoniste del piccolo schermo, si è così raccontata senza filtri in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, affrontando diversi argomenti. Non è mancato, naturalmente, il capitolo legato alla sua vita privata e sentimentale, che procede a gonfie vele. Non tutti sanno infatti che da ben otto anni, Samira è legata a Luigi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Samira Lui: “Luigi è l’uomo della mia vita, voglio costruire una famiglia”

Samira Lui, classe 1998 di San Daniele, ha 27 anni e già una carriera solida.

Luigi Punzo è il compagno di Samira Lui, nota conduttrice e volto televisivo italiana.

