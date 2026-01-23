Un tragico episodio si è consumato a Pertegada di Latisana, dove Luigi Codotto ha ucciso la moglie Luigia Rossi con un colpo d’accetta e successivamente si è suicidato. La vicina ha riferito che la donna avrebbe vissuto in paura a causa del marito. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sul contesto e le motivazioni dietro questa tragedia.

LATISANA (UDINE) - «L’ho fatto per amore, non aprite l’acqua, addio figli». A “lis Cjasutis”, come in paese chiamano via Casette, a Pertegada di Latisana, in provincia di Udine, sul tavolo della cucina dell’abitazione al civico 51 hanno trovato questo biglietto d’addio: poche parole scritte con una grafia un po’ incerta. La ricostruzione Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, l’ottantenne Luigi "Gigi" Codotto avrebbe scritto quel biglietto per spiegare perché avrebbe ucciso la moglie Luigia Rossi, di 78 anni, prima di togliersi la vita. La donna sarebbe stata colpita a morte alla testa con un’accetta, in camera da letto, forse sorpresa nel sonno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi a colpi d'accetta, poi si toglie la vita. La vicina: «Lei aveva paura di lui»

Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi si toglie la vita. Il biglietto: «L'ho fatto per amore, addio figli»Giovedì 22 gennaio a Latisana si è verificata una tragedia familiare: Luigi Codotto, 80 anni, ha ucciso la moglie Luigia Rossi, 78 anni, con un’accetta, poi si è tolto la vita lasciando un biglietto in cui afferma di aver agito “per amore” e di voler lasciare i figli.

Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vita. La coppia aveva tre figliA Latisana, una tragedia familiare ha portato alla morte di una coppia di anziani, Luigi Codotti di 80 anni e Luigia Rossi di 78.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Pertegada, anziano uccide la moglie e si toglie la vita; Luigi Codotto uccide la moglie mentre dorme colpendola con un'accetta, poi si toglie la vita: L'ho fatto per amore, addio figli; Scrive ai figli, poi uccide la moglie e si toglie la vita; Ottantenne uccide la moglie con l'accetta e si suicida.

Luigi Codotto uccide la moglie in casa, poi si toglie la vita: «L'ha colpita con un'accetta». Il femminicidio a LatisanaUn uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è suicidato. Le vittime sono Luigi Codotto e ... msn.com

Dramma in casa, uccide la moglie con un'accetta e si toglie la vita: morti Luigi Codotto e Luigia Rossi. Il sindaco: L'intera comunità è sconvoltaLATISANA (UDINE). Nella mattina di oggi, 22 gennaio, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 per poi togliersi la vita. Non è possibile al momento fare altre considerazioni, quelle competono all ... ildolomiti.it

Latisana: anziana uccisa con un'accetta dal marito che si suicida. Prima di uccidere aveva scritto un biglietto. Luigi Codotto ha scritto e lasciato sul tavolo della cucina un biglietto d'addio prima di spostarsi in camera da letto e uccidere la moglie Luigia Rossi, c - facebook.com facebook