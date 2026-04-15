La Commissione europea ha deciso di sospendere il finanziamento di 2 milioni di euro alla Fondazione che organizza la Biennale di Venezia, accusandola di aver ospitato uno stand dedicato a Mosca. La decisione è arrivata dopo una condanna da parte dell’ente europeo, che ha sottolineato come quei fondi dovessero essere usati per promuovere i valori europei. La reazione si concentra sulla posizione dell’UE nei confronti della Russia, mentre non sono state prese decisioni simili riguardo alla Cina e all’Iran.

In mezzo a una crisi globale che fa tremare i polsi, cosa fa l’Unione europea? Punta il mirino contro la Biennale di Venezia e spara: niente più fondi alla Fondazione, «colpevole» di aver consentito alla Russia di aprire le porte dello stand di cui è proprietaria (come ogni Paese è proprietario dei propri spazi espositivi). «Posso confermare che l’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura (Eacea) ha inviato una lettera per informare la Fondazione La Biennale di Venezia della nostra intenzione di sospendere o revocare una sovvenzione in corso pari a 2 milioni di euro», ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue, Thomas Regnier. «La Commissione aveva inoltre inviato una lettera al governo italiano nel mese di marzo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue russofoba castiga la Biennale ma su Cina e Iran non ha nulla da dire

Notizie correlate

Dazi bocciati dalla Corte Suprema Usa. Le opposizioni attaccano la Meloni. Conte: "Non ha nulla da dire?"Sul tema dei dazi e sulla bocciatura della Corte Suprema Usa alle misure volute da Trump, le opposizioni attaccano il presidente del Consiglio...

Lancini: “Un 13enne che non ha nulla da perdere non è un maleducato, c’è altro. Dire ai ragazzi ‘lasciate stare i coltelli’ non funziona”Bergamo – A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un tredicenne ha accoltellato un’insegnante di francese 57enne, Chiara Mocchi – attualmente...

Contenuti di approfondimento

L'Ue taglia i fondi alla Biennale, insorgono Lega e M5sTorna ad accendersi la polemica attorno alla Biennale di Venezia, dopo la scelta di consentire l'apertura del Padiglione russo ... ilgiornale.it

Biennale di Venezia, l’Ue avvia l’iter per tagliare i fondi dopo l’apertura del Padiglione russo. La replica: Nessuna norma violataLa Commissione europea dà 30 giorni alla Biennale per fare retromarcia sul padiglione russo o perderà 2 milioni di fondi. Insorgono Lega e M5s: Atto grave e arrogante ... ilfattoquotidiano.it