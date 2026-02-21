Dazi bocciati dalla Corte Suprema Usa Le opposizioni attaccano la Meloni Conte | Non ha nulla da dire?

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto le misure sui dazi proposte dall’amministrazione Trump, causando polemiche tra le opposizioni. Le critiche si concentrano su come la gestione delle tariffe abbia colpito l’economia globale. Nel frattempo, il premier Meloni si trova sotto pressione, mentre alcuni chiedono chiarimenti sulla posizione italiana. La discussione si sposta sulle implicazioni di questa decisione per le relazioni internazionali e le policy commerciali. La vicenda continua a suscitare attenzione nel dibattito pubblico.

Sul tema dei dazi e sulla bocciatura della Corte Suprema Usa alle misure volute da Trump, le opposizioni attaccano il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Meloni che ha sempre qualcosa da dire e un video da fare se si tratta del comico Pucci o di divulgare fake news sul referendum, non ha nulla da dire sui dazi di Trump dichiarati illegittimi e sul rilancio del Presidente Usa su nuove tariffe? Per una volta prendiamo qualche decisione forte? Reagiamo? C'è nessuno?". Così su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte. «E' incredibile che Giorgia Meloni sia praticamente l’unico premier europeo che ancora non si è espresso dopo la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte Suprema Usa chiedendo uno stop alle tariffe. 🔗 Leggi su Feedpress.me

