Lucca celebra il Made in Italy | il cuore delle botteghe in vetrina

Sabato 18 aprile, il centro storico di Lucca ospiterà un evento dedicato alla valorizzazione del Made in Italy, con una mostra in cui le botteghe artigiane del territorio saranno messe in evidenza. La manifestazione si svolgerà nelle vie principali del centro, attirando visitatori e appassionati interessati alle produzioni locali. L’iniziativa mira a promuovere le produzioni artigianali e il lavoro delle imprese del settore.

Sabato 18 aprile, il centro storico di Lucca diventerà il palcoscenico per celebrare l’eccellenza del saper fare locale attraverso una vetrina dedicata agli artigiani del territorio. L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Lucca, si inserisce nel più ampio quadro della Giornata del Made in Italy promossa dal Ministero, offrendo ai visitatori la possibilità di incontrare i produttori e acquistare direttamente le loro creazioni. L’appuntamento con l’eccellenza nel cuore di Lucca. Il punto di riferimento per questa giornata di valorizzazione sarà l’Atelier Rici, situato in via San Paolino 34, dove gli appassionati potranno accedere alle botteghe dalle ore 10:00 fino alle 19:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca celebra il Made in Italy: il cuore delle botteghe in vetrina Notizie correlate Biella celebra il Made in Italy: l’acqua è il cuore dell’industriaSabato 11 aprile, il Lanificio Maurizio Sella di Biella ospiterà l’apertura ufficiale della Settimana dedicata alla Giornata Nazionale del Made in... Icons of Italy, New York diventa vetrina del Made in ItalyL’iniziativa è stata annunciata a New York nel corso di un incontro con alcuni media statunitensi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lucca celebra la libertà: nell’edizione 2026 cresce ancora la partecipazione; I cannoni tuonano sulle Mura: la Gazzarra della Libertà celebra la fine del giogo pisano; Barilla celebra il Made in Italy: tradizione e innovazione per valorizzare saper fare italiano; Medioevo, storia, Lucca: rievocazione in San Martino. Presentato l'annullo filatelico che celebra Enrico AmeriPresentato a Lucca un francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica le eccellenze del Patrimonio culturale italiano dedicato a Enrico Ameri, nel ... gazzettalucchese.it Il ministero delle imprese e del made in Italy dedica un francobollo a Enrico AmeriNel centenario della nascita del giornalista e storico radiocronista della Rai, nato a Lucca, prevista l’emissione di 180mila esemplari ... luccaindiretta.it Lucca in Diretta. . Turandot, il mito torna a casa: il Teatro del Giglio celebra il centenario pucciniano --> https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2026/04/14/turandot-il-mito-torna-a-casa-il-teatro-del-giglio-celebra-il-centenario-pucciniano/500232/ - facebook.com facebook Bagni di Lucca celebra la “Settimana della Terra” con una serie di incontri nelle scuole x.com