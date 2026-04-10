Sabato 11 aprile, il Lanificio Maurizio Sella di Biella sarà il luogo scelto per l’apertura della Settimana dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. L’evento durerà sette giorni e mira a mettere in luce le produzioni e le tradizioni del distretto, con un focus particolare sull’importanza dell’acqua come elemento centrale nell’industria locale. La manifestazione coinvolgerà diverse iniziative e attività legate alle eccellenze italiane.

Sabato 11 aprile, il Lanificio Maurizio Sella di Biella ospiterà l’apertura ufficiale della Settimana dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, segnando l’inizio di un percorso di sette giorni volto a celebrare le eccellenze produttive e culturali del distretto. L’evento inaugurale metterà al centro il legame indissolubile tra la gestione delle risorse idriche e i processi di sostenibilità industriale, con l’obiettivo di promuovere l’immagine di Biella come polo di innovazione e tradizione. L’iniziativa nasce dalla volontà del Comune di Biella, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive e Formazione guidato da Anna Pisani e coordinata dalla project manager Rita Mancini, di creare un dialogo strutturato tra istituzioni, imprese e realtà formative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella celebra il Made in Italy: l’acqua è il cuore dell’industria

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Comunicato Stampa: INDUSTRIA FELIX MAGAZINE: IN EDICOLA E ONLINE IL NUOVO NUMERO DEDICATO AL MADE IN ITALY È in uscita oggi, venerdì 20 febbraio, il nuovo numero di Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele...

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