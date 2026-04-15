Luca Spada sotto il torchio del giudice per 4 ore sceglie di rispondere | Ha risposto a tutte le domande

Luca Spada è stato interrogato dal giudice per circa quattro ore. Durante l’interrogatorio, ha scelto di rispondere a tutte le domande senza avvalersi della facoltà di non rispondere. In diverse occasioni, ha dichiarato la propria innocenza e ha confermato questa posizione più volte nel corso dell’intera sessione. L’interrogatorio si è concluso con le risposte fornite da Spada, che ha affrontato il giudice in modo diretto e continuo.

uca Spada non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha risposto alle domande del giudice per oltre quattro ore Alla fine è restato sotto il torchio del gip Ilaria Rosati per circa 4 ore. Luca Spada non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha risposto alle domande del giudice per oltre quattro ore, durante le quali Luca Spada "si è dichiarato innocente, lo ha ripetutamente ribadito". E' quanto dicono i difensori, gli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi, all'uscita dal palazzo di Giustizia di Forlì. L'interrogatorio si è tenuto in tribunale nel pomeriggio di mercoledì. "Ha risposto a tutte le domande,...🔗 Leggi su Forlitoday.it

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