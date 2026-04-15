Luca Spada la telecamera dell' ambulanza era attiva | come è stato filmato

Un'inchiesta aperta riguarda le telecamere installate a bordo dell'ambulanza su cui operava Luca Spada, coinvolto in un'indagine sulle morti sospette di anziani durante i trasporti sanitari. La telecamera era attiva durante i momenti delle operazioni, e il materiale filmato sta ora al centro delle verifiche investigative. Le autorità stanno analizzando i video per accertare eventuali irregolarità o responsabilità.

Mistero sulle telecamere presenti a bordo dell'ambulanza su cui operava Luca Spada, finito al centro di un’inchiesta su una serie di morti sospette di anziani durante i trasporti sanitari. I dispositivi erano stati installati sui mezzi per monitorare ogni movimento. Ma proprio nel momento ritenuto decisivo dagli investigatori, ci sarebbe stato un malfunzionamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come si legge sul Corriere della Sera, la sorveglianza era stata attivata a fine novembre dopo mesi di segnalazioni relative proprio a Spada. L’obiettivo era documentare eventuali comportamenti anomali a bordo dell’ambulanza. Ma nel giorno della morte di un’anziana di 85 anni le telecamere sono risultate guaste.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Luca Spada, la telecamera dell'ambulanza era attiva: come è stato filmato Leggi anche: La telecamera guasta nell’ambulanza mentre Luca Spada agiva. Il procuratore di Forlì. “Non ha funzionato proprio quel giorno” Morti in ambulanza a Forlì, si aggiunge un altro caso sospetto: a bordo c'era sempre Luca SpadaLa novità sul caso delle morti sospette in ambulanza Il punto sul caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì Luca Spada si professa innocente La...