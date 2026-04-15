Luca Spada è stato protagonista di un'intervista a Le Iene, durante la quale ha commentato le morti sospette avvenute in ambulanza. In quell'occasione, ha affermato che si trattava di coincidenze e sfortuna e ha dichiarato che la procura non avrebbe trovato prove significative. Poco dopo, Spada è stato arrestato con l’accusa di responsabilità in quei decessi.

Luca Spada si è detto estraneo ai fatti. Il 27enne ex autista di ambulanze della Croce Rossa di Forlì, arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, diceva, prima dell’arresto, di non essere responsabile delle morti sospette avvenute in ambulanza. “Secondo me sono state solo coincidenze quelle morti, solo sfortuna, non ci vedo altro”, ha detto. Luca Spada e l'intervista a Le Iene Quelle morti solo "coincidenze e sfortuna" La difesa di Luca Spada Le condizioni dei pazienti in ambulanza Luca Spada e l’intervista a Le Iene Fino alla ricezione dell’avviso di garanzia, Luca Spada ha detto di non sapere nemmeno che quelle persone fossero decedute.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luca Spada e l'intervista a Le Iene prima dell'arresto per le morti in ambulanza, "coincidenze e sfortuna"

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