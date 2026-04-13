Eleonora Daniele ha commentato recentemente un'intervista a Luca Spada riguardante le morti avvenute in ambulanza a Forlì. La giornalista ha fatto riferimento a una vecchia intervista rilasciata da Spada, descrivendola come “quasi imbarazzante”. La discussione riguarda i dettagli emersi nel corso dell'intervista e il contesto in cui sono stati affrontati i fatti.

Luca Spada, 27enne ex autista e soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli, è indagato dalla Procura di Forlì per l’omicidio volontario di 6 anziani. È in carcere da sabato 11 aprile, a Storie italiane e Ore 14, trasmissioni Rai, sono state mandate in onda le interviste al sospettato, risalenti a inizio marzo. Non sono mancati i commenti di Eleonora Daniele e Milo Infante, i conduttori dei due programmi, spiazzati dall’evoluzione delle indagini culminate con l’arresto. L’arresto di Luca Spada Luca Spada è stato arrestato con l’accusa dell’omicidio di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025 a causa di una embolia gassosa, come stabilito dall’autopsia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti in ambulanza a Forlì, Eleonora Daniele sulla vecchia intervista di Luca Spada: "Era quasi imbarazzante"

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