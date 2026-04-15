Luca Guadagnino | Canto l’umanità senza compromessi Chi condanna Netanyahu non assolve Hamas

Il teatro del Maggio di Firenze si prepara ad accogliere il debutto di The Death of Klinghoffer, opera di John Adams, che aprirà l’88° Festival fiorentino domenica 19 aprile. La produzione sarà diretta da Lawrence Renes e la regia, insieme alle scene, sarà curata da Luca Guadagnino. La rappresentazione si inserisce nel ricco calendario di eventi culturali in programma, attirando l’attenzione di pubblico e stampa.

Firenze – Il teatro del Maggio è pronto a ospitare il debutto di The Death of Klinghoffer: l’opera di John Adams domenica 19 aprile aprirà l’88° Festival fiorentino con la direzione di Lawrence Renes e alla regia (e alle scene) Luca Guadagnino. Non è la prima volta che il cineasta si misura con la lirica, ma questa “prima“ ha tutti i crismi dell’evento: per la statura e la risonanza internazionale del metteur en scène e per il tema del capolavoro, il sequestro del transatlantico italiano Achille Lauro avvenuto nel 1985 al largo delle coste egiziane per mano di quattro terroristi del Fronte per la liberazione della Palestina, dirottamento culminato con l’uccisione a bordo di Leonard Klinghoffer, cittadino statunitense di religione ebraica, 69 anni, costretto su una sedia a rotelle.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Teatro del Maggio. . L’intervista al regista Luca Guadagnino all’interno del servizio del TGR Toscana - a cura di Francesco Tei - su “The death of Klinghoffer”, l’opera di John Adams che inaugura l’88esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino - facebook.com facebook

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