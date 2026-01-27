Stabat mater di Luca Guadagnino venerdì

"Stabat mater" venerdì alle 21 alla Città del teatro. Una donna sola, una madre davanti all’irreparabile, una voce che non chiede perdono e non cerca consolazione. Stabat Mater è un grido che attraversa il tempo e arriva dritto al presente, una litania feroce e struggente che trasforma il dolore privato in esperienza collettiva. Il testo di Antonio Tarantino, ispirato all’antica preghiera medievale, diventa qui un potente affondo laico sulla maternità e sulla perdita. Maria non è una figura sacra ma Maria Croce, emigrante del Sud a Torino, che riversa sul mondo la sua disperazione con grazia, sarcasmo e rabbia, parlando nel suo dialetto napoletano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

