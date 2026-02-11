Angelina Jolie con i capelli biondo dorato alla première del film Couture ci illumina d' immenso

Angelina Jolie si presenta alla première del film Couture a Parigi con i capelli completamente biondi, ora più dorati che mai. L’attrice ha scelto di cambiare ancora look, illuminando il red carpet con una chioma che sembra più luminosa e angelica. La sua trasformazione ha attirato subito l’attenzione dei presenti, che hanno notato quanto questa tonalità le doni un aspetto ancora più radioso.

Già al Festival del Cinema di Venezia 2025 aveva schiarito i capelli. E adesso la sua lunga chioma ondulata è ancora più dorata e quasi riflette una luminosità che sembra venire dalla sua anima. Sul red carpet del nuovo film di cui è protagonista, con la sua nuova tonalità di biondo, con tanto di riga laterale profonda, tipica dei millennial, aveva onde ampie e morbide, scalate e ben movimentate che ricadevano elegantemente su un occhio, in stile Veronica Lake. Angelina Jolie non è mai stata così bionda. Il monocromatismo del suo look, creato con un abito effetto nudo e scintillante di Givenchy e diamanti come gioielli hanno amplificato la sua radiosità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

Angelina Jolie torna sul grande schermo con il nuovo film "Couture".

Angelina Jolie torna sul grande schermo nel trailer di

