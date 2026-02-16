Lotto si festeggia in provincia di Napoli | vinti 216mila euro
Sabato scorso, sulla ruota di Napoli, un uomo ha portato a casa 216 mila euro vincendo con il Lotto. La sua giocata ha contribuito a far salire a 16,3 milioni di euro il totale dei premi distribuiti in tutta Italia, con quasi il 60% di questa somma assegnata proprio in Campania.
Estrazione del Lotto da record quella di sabato scorso sulla ruota di Napoli. Sul compartimento campano sono stati infatti vinti 16,3 milioni di euro, quasi il 60% dei premi pagati in Italia nel concorso in questione. Nove delle 10 vincite più alte, nell’estrazione di sabato, sono state ottenute giocando, in forma diversa, gli stessi numeri - segnala Agimeg - vale a dire 9-19-34-43-90. La vincita più alta è stata centrata da un giocatore di Poggiomarino, in provincia di Napoli, che presso la ricevitoria di via San Marzano, con una giocata da quattro euro sulla quaterna 9-19-43-90 sulla ruota di Napoli, si è portato a casa 216.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Lotto, "doppietta" in provincia di Salerno: vinti oltre 100mila euro
Lotto, quaterna fortunata in provincia di Latina: vinti oltre 50mila euroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Si festeggia per il SuperEnalotto in provincia di Napoli: centrato un cinque; Lotto, vincita da 21mila euro con un terno e due ambi 'oro'; Lotto, colpo da oltre 21mila euro a Santa Margherita Ligure; Estrazioni del Lotto di giovedì 12 febbraio 2026: la ruota di Napoli.
Il Lotto premia la Campania: festa a Marigliano con una vincita da 14.750 euroLa fortuna torna a bussare in Campania e questa volta sorride anche a Marigliano. Nell’ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, la città dell’area nolana festeggia una vincita da 14.750 eur ... ilmediano.com
Lotto, vincita record a Poggiomarino: 216mila euro con una quaterna seccaLunedì di festa in Campania, con la provincia di Napoli protagonista di un’estrazione del Lotto particolarmente fortunata. cronachedellacampania.it
# **Tantissimi auguri a Renzo Bariviera (Cimadolmo, 16 febbraio 1949) che oggi festeggia il suo 77° compleanno** **Per tutti, Barabba. Ha giocato a Padova, Milano (3 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Korac), Forlì, Gira Bologna, Cantù (1 scudetto, 2 Coppe dei Cam - facebook.com facebook