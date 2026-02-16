Lotto si festeggia in provincia di Napoli | vinti 216mila euro

Sabato scorso, sulla ruota di Napoli, un uomo ha portato a casa 216 mila euro vincendo con il Lotto. La sua giocata ha contribuito a far salire a 16,3 milioni di euro il totale dei premi distribuiti in tutta Italia, con quasi il 60% di questa somma assegnata proprio in Campania.

Estrazione del Lotto da record quella di sabato scorso sulla ruota di Napoli. Sul compartimento campano sono stati infatti vinti 16,3 milioni di euro, quasi il 60% dei premi pagati in Italia nel concorso in questione. Nove delle 10 vincite più alte, nell’estrazione di sabato, sono state ottenute giocando, in forma diversa, gli stessi numeri - segnala Agimeg - vale a dire 9-19-34-43-90. La vincita più alta è stata centrata da un giocatore di Poggiomarino, in provincia di Napoli, che presso la ricevitoria di via San Marzano, con una giocata da quattro euro sulla quaterna 9-19-43-90 sulla ruota di Napoli, si è portato a casa 216.🔗 Leggi su Napolitoday.it

