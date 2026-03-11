Tarquini nuova vita da ds con Genesis | Siamo i rookie del Wec ma i piloti sono contenti dell' auto

Gabriele Tarquini, ex pilota di Formula 1 e del mondiale Turismo, ha iniziato una nuova avventura come direttore sportivo con Genesis nel Wec. Nonostante siano considerati i nuovi arrivati in questa categoria, i piloti sembrano apprezzare il veicolo e il lavoro svolto. In una recente intervista, Tarquini ha condiviso le sue impressioni sulla stagione e sul rapporto con i piloti.

Si accenderà con qualche settimana di ritardo rispetto alle previsioni il primo semaforo verde del Fia World Endurance Championship (Wec), in partenza nel fine settimana del 19 aprile 2026 con la 6 Ore di Imola. Le tensioni in Medio Oriente, con una situazione geopolitica in continua evoluzione, hanno infatti costretto i rappresentanti della Fia e dell'Automobile Club de l'Ouest (Aco) a cancellare il prologo stagionale e a rinviare a data da destinarsi (si cercherà uno spazio nella seconda metà dell'anno) la 1.812 km del Qatar, inizialmente calendarizzata per sabato 28 marzo sulla pista di Losail. L'appuntamento tricolore...