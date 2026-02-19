Dimissioni Cirielli Cinque | Perdiamo una guida in aula ma ora più che mai saremo sentinelle del territorio
Edmondo Cirielli ha lasciato il suo ruolo in consiglio regionale, motivato dalla sua nomina a Vice Ministro. La decisione ha sorpreso molti, perché riduce la presenza del centrodestra in aula e cambia il panorama politico regionale. Cinque, esponente del partito, ha commentato che, nonostante questa perdita, il gruppo continuerà a vigilare sul territorio e a rappresentare le istanze locali. La scelta di Cirielli ha portato a una riorganizzazione interna, mentre i membri promettono di rafforzare il loro impegno nelle comunità. La situazione rimane in evoluzione.
Tempo di lettura: 2 minuti All’indomani dell’annuncio ufficiale di Edmondo Cirielli, che ha scelto di mantenere l’incarico di Vice Ministro lasciando lo scranno del Consiglio Regionale della Campania, il clima tra i banchi del centrodestra è di riorganizzazione. Gennaro Cinque, ex consigliere regionale e già sindaco di Vico Equense, ha rilasciato una dichiarazione che mescola il riconoscimento per il collega e una linea politica chiara per il futuro. «Le dimissioni di Edmondo Cirielli non sono una sorpresa, ma l’atto finale di un percorso di grande coerenza istituzionale», ha dichiarato Gennaro Cinque.🔗 Leggi su Anteprima24.it
