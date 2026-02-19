Dimissioni Cirielli Cinque | Perdiamo una guida in aula ma ora più che mai saremo sentinelle del territorio

Edmondo Cirielli ha lasciato il suo ruolo in consiglio regionale, motivato dalla sua nomina a Vice Ministro. La decisione ha sorpreso molti, perché riduce la presenza del centrodestra in aula e cambia il panorama politico regionale. Cinque, esponente del partito, ha commentato che, nonostante questa perdita, il gruppo continuerà a vigilare sul territorio e a rappresentare le istanze locali. La scelta di Cirielli ha portato a una riorganizzazione interna, mentre i membri promettono di rafforzare il loro impegno nelle comunità. La situazione rimane in evoluzione.