Lotta alle leucemie infantili Scoperte le cellule ’silenti’

Una recente scoperta ha identificato un meccanismo che consente alle cellule pre-leucemiche di rimanere inattive per molti anni prima di sviluppare una forma di leucemia infantile. Gli scienziati hanno isolato delle cellule chiamate ’silenti’ e hanno analizzato come queste riescano a sopravvivere senza manifestare segni di malattia. La ricerca apre nuove strade per comprendere meglio i processi di insorgenza di questa patologia.

Svelato il meccanismo che permette alle cellule pre-leucemiche di sopravvivere per anni prima di trasformarsi in tumore. È il risultato di uno studio sulle leucemie infantili di Fondazione Tettamanti e Università di Milano-Bicocca. Gli scienziati monzesi hanno dimostrato che nei pazienti pediatrici con leucemia un’ alterazione genetica in fase di gravidanza rende alcune cellule, potenzialmente tumorali, “silenti” e invisibili ai controlli dell’organismo, aumentando il rischio di malattia. Una fusione anomala tra due geni, che non è presente nei genitori, ma può avvenire durante lo sviluppo fetale, è all’origine di un’alterazione genetica che ferma la crescita delle cellule pericolose.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotta alle leucemie infantili. Scoperte le cellule ’silenti’ Leucemie infantili, all'ospedale Regina Margherita si studiano nuove terapie basate sulle cellule natural-killer dal sangue di cordone ombelicalePotrebbero costituire un passo in avanti nella lotta queste patologie sia per efficacia sia per tollerabilità nei pazienti All'ospedale infantile... Musical al teatro Zappalà: il ricavato devoluto all’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantiliLa magia del musical per i bimbi seguiti nell'Unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'Arnas Civico di Palermo.