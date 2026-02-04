Leucemie infantili all' ospedale Regina Margherita si studiano nuove terapie basate sulle cellule natural-killer dal sangue di cordone ombelicale

All’ospedale Regina Margherita di Torino si stanno testando nuove terapie contro le leucemie infantili. A febbraio 2026, i ricercatori stanno portando avanti uno studio per verificare se le cellule natural-killer estratte dal sangue di cordone ombelicale possano combattere efficacemente il tumore. È un passo importante nella ricerca, che potrebbe aprire nuove strade per curare i bambini malati.

Potrebbero costituire un passo in avanti nella lotta queste patologie sia per efficacia sia per tollerabilità nei pazienti All'ospedale infantile Regina Margherita di Torino è in corso, a febbraio 2026, uno studio che mira a dimostrare l’efficacia anti-tumorale di una nuova terapia basata su cellule natural-killer isolate dal sangue di cordone ombelicale. Coordinato dalla direttrice del dipartimento patologia e cura del bambino Franca Fagioli e finanziato dall’Associazione donatrici italiane sangue cordone ombelicale (Adisco), nasce da una collaborazione con il Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, negli Stati Uniti, nell’ambito della quale il direttore del laboratorio di scienze molecolari e traslazionali Soheil Meshinchi verrà ospitato all’Università di Torino, dopo che già nel 2025 la dirigente medico di oncoematologia pediatrica Valeria Ceolin era stata ospitata a Seattle per sei mesi.🔗 Leggi su Torinotoday.it

