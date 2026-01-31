Un milione di euro per la lotta alla zanzara | ecco il piano del Comune per il 2026

Il Comune di Ravenna mette in campo un milione di euro per combattere le zanzare nel 2026. L’amministrazione ha annunciato che anche quest’anno investirà risorse per ridurre il problema, che da sempre dà fastidio ai cittadini. Le operazioni partiranno presto e si concentreranno su interventi mirati per limitare la diffusione di questi insetti. La speranza è di rendere le estati più sopportabili per tutti.

Si rinnova anche nel 2026 l'impegno del Comune di Ravenna nel contrasto alla proliferazione delle zanzare. Nei giorni scorsi è stato infatti approvato un impegno di spesa di un milione e 80mila euro a favore di Azimut per interventi di disinfestazione e contrasto alla diffusione di questi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

