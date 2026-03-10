Oggi il governo presenta in Consiglio dei ministri il decreto aiuti sull’energia, con l’obiettivo di affrontare i rincari dei carburanti. La trasmissione alla Guardia di finanza di un elenco di sospetti aumenti di prezzo, proveniente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si unisce all’esposto di Coldiretti. Le accise mobili, che potrebbero aver subito variazioni, sono al centro delle verifiche in corso.

Il governo porta oggi in Consiglio dei ministri il decreto aiuti in tema di energia. Le accise mobili, verosimilmente, sono oggetto dell’azione governativa per contenere i rincari registrati dall’inizio della guerra. Rincari che, stando alla valutazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in alcuni distributori sono superiori rispetto ai prezzi indicati dalle compagnie petrolifere. Oggi i casi sospetti vengono segnalati alla Guardia di finanza. Al link di seguito, riferito alla Puglia, lo schema aggiornato dei prezzi dei carburanti ai distributori. È possibile la consultazione per tutte le regioni, più dettagliatamente per ciascun Comune d’Italia: https:carburanti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Carburanti: decreto aiuti, trasmissione alla Guardia di finanza dei rincari sospetti. Esposto Coldiretti ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

