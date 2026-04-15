Lotito spiega il motivo della richiesta di un commissario speciale per la FIGC dopo il voto

Dopo il voto, il presidente della società calcistica ha comunicato di aver richiesto un commissario speciale per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La richiesta arriva in seguito alle decisioni prese durante l'assemblea e alla volontà di intervenire sulla gestione federale. La posizione è sostenuta da alcuni dirigenti di club di Serie A, mentre altri mostrano accordo con la richiesta. La situazione ha generato reazioni diverse tra le squadre e gli organi calcistici.

"> Lotito Resiste alla Maggioranza di Serie A per il Nuovo Presidente della FIGC. TORINO, ITALIA – 08 FEBBRAIO: Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, prima della partita di Serie A tra Juventus FC e SS Lazio nello stadio della Juventus, il 08 febbraio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Marco Rosi – SS LazioGetty Images) Recentemente, il mondo del calcio italiano è stato scosso da una crisi senza precedenti, culminata nella mancata qualificazione della Nazionale a tre edizioni consecutive del Campionato del Mondo. Questo fallimento ha portato alle dimissioni del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, costringendo il sistema calcistico a cercare una nuova figura di vertice.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lotito spiega il motivo della richiesta di un commissario speciale per la FIGC dopo il voto. TS – Abete e Lotito contro Malagò, la sfida per la Figc si apre: il presidente Lazio vuole il commissario!2026-04-13 16:38:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “Serve una ristrutturazione del calcio. Lotito sul presidente Figc: “Non è questione di nomi, ci vuole la nomina di un commissario”L’ex Coni Giovanni Malagò ha ottenuto che 18 club su 20 di Serie A lo appoggiassero per la candidatura alla presidenza della Figc.