Il presidente di una società calcistica ha dichiarato che la questione non riguarda i nomi, ma la nomina di un commissario per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nel frattempo, l'ex dirigente del CONI ha ricevuto il sostegno di 18 club su 20 della Serie A per la candidatura alla presidenza della FIGC. La situazione si concentra sulla possibilità di un intervento diretto nella gestione dell'ente calcistico nazionale.

L’ex Coni Giovanni Malagò ha ottenuto che 18 club su 20 di Serie A lo appoggiassero per la candidatura alla presidenza della Figc. Tra i patron che lo hanno appoggiato maggiormente ci sono stati Beppe Marotta dell’Inter e Aurelio De Laurentiis del Napoli. Contraria invece la Lazio di Claudio Lotito che lo ha annunciato con una breve dichiarazione all’uscita dall’odierna Assemblea di Lega in cui la Serie A ha individuato in Giovanni Malagò il proprio candidato in vista delle prossime elezioni federali del 22 giugno. Questo il pensiero di Lotito ai giornalisti presenti: “Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lotito sul presidente Figc: “Non è questione di nomi, ci vuole la nomina di un commissario”

TS – Abete e Lotito contro Malagò, la sfida per la Figc si apre: il presidente Lazio vuole il commissario!2026-04-13 16:38:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “Serve una ristrutturazione del calcio.

Cosa dice la legge che Lotito vuole cambiare per l’elezione del nuovo presidente della FIGCLazio e Verona sono le uniche due squadre a non appoggiare la candidatura di Giovanni Malagò alla guida della FIGC.