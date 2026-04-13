TS – Abete e Lotito contro Malagò la sfida per la Figc si apre | il presidente Lazio vuole il commissario!

Il mondo del calcio italiano si prepara a una nuova fase di cambiamenti, con le tensioni tra i vertici che si intensificano. Il presidente di una squadra di Serie A ha dichiarato pubblicamente la volontà di chiedere un commissario straordinario, mentre il presidente di una società di calcio di rilievo ha espresso la necessità di una riforma strutturale del sistema. Secondo fonti, le elezioni federali sono ancora regolamentate da una legge approvata oltre quarantacinque anni fa.

2026-04-13 16:38:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “Serve una ristrutturazione del calcio. Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene”. A dirlo è Claudio Lotito, intervenuto a margine dell’assemblea della Lega calcio Serie A riunitasi lunedì 13 aprile, durante la quale l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò è stato candidato alle elezioni presidenziali della Figc previste per lunedì 22 giugno. Candidatura che non ha però trovato il sostegno di Lazio ed Hellas Verona. Queste le parole del patron biancoceleste, che ha invece rilanciato per la nomina di un commissario: “Non è il nome, il nome non c’entra niente.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Abete e Lotito contro Malagò, la sfida per la Figc si apre: il presidente Lazio vuole il commissario! Leggi anche: Del Piero nuovo presidente FIGC? CorSport: Alex sfida Malagò ed Abete Leggi anche: Chi sarà il nuovo presidente della FIGC: corsa tra Malagò, Abete e la tentazione di un ex calciatore