Lost in Sound - selezioni a lume di candela a cura di Filippiakos da Ballaròck

Venerdì 17 aprile si terrà l’ultimo appuntamento stagionale di Lost in Sound, un evento musicale organizzato nel Caffè Letterario di Lecce. La serata prevede selezioni musicali a lume di candela curate da Fili Ballarock, con inizio alle 21. L’evento rappresenta l’ultima iniziativa della stagione invernale di questa serie di incontri musicali.

Venerdì 17 Aprile, ultimo appuntamento dell'anno al Caffè Letterario a Lecce con Lost in Sound, le selezioni a lume di candela invernali di Fili Ballarock Ascolterete a partire dalle 21.30 brani di: Radiohead, Pink Floyd, Portishead, Sigur Ros, Nick Cave, Elliott Smith, Massive Attack, Nick.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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